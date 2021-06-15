Büyük darbe! 22 milyon kök kenevir ele geçirildi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Son dakika haberi Büyük darbe! 22 milyon kök kenevir ele geçirildi!

Diyarbakır'da jandarmanın operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi

Son dakika haberi Büyük darbe! 22 milyon kök kenevir ele geçirildi!
Büyük darbe! 22 milyon kök kenevir ele geçirildi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Lice İlçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya Mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda;

-(22) milyon kök kenevir bitkisi,
-(700) bin kök skunk bitkisi,
-(188) kg toz esrar,
-(2) kg kubar esrar,
-(10) adet su motoru,
-(36) bin metre sulama hortumu ele geçirilirken, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlaması da engellendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem mi oldu, nerede? 15 Haziran AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 15 Haziran
Son dakika haberi Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" yakalandı!
GÜNDEMTerör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti ...
SON DAKİKA: Minibüsçünün akılalmaz ölümü!
GÜNDEMMinibüsçünün akılalmaz ölümü!
ANNE VAHŞETİ! Son dakika: Kızı, dini nikahlı eşiyle evlendi! İki çocuğunu bıçaklayıp kendini astı!
GÜNDEMKızı, dini nikahlı eşiyle evlendi! Sonrası vahşet!
AKM inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı
GÜNDEMAKM yüzünü gösterdi
On Numara sonuçları 14 Haziran 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama ekranı
GÜNDEM14 Haziran On Numara çekiliş sonuçları
1100 TL pandemi destek başvurusu! E-devlet sosyal yardım parası başvuru için tıkla
GÜNDEM1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru
18 yaş altı yasaklar değişti! Bakanlık açıkladı: 18 yaş altı toplu taşıma yasağı, seyahat izni var mı?
GÜNDEM18 yaş altı yasaklar değişti! İşte yeni karar!
65 yaş üstü yasak var mı? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi, seyahat edebilir mi?
GÜNDEM65 yaş üstü seyahat izni var mı? İşte yeni karar!
15 Haziran 2021 market çalışma saatleri: Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, MİGROS kaç
GÜNDEMHafta içi marketlerin çalışma saatleri nedir?