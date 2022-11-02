HABERTURK.COM / Ajanslar

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada dün 3 bugün 2 ceset daha bulundu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Büyükçekmece’de bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında 5 ceset bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken alanın daha önceden mezarlık olabileceği ihtimali üstüne duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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