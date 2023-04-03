"Biliyorsunuz, yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta bir karar aldı. Depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde ligden çekilmek isteyen kulüplerin taleplerini kabul ettik. Oynadıkları maçları tescil ettik. Ligden çekildikleri için bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilmeleri kararını aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Bu kulüpler 2022/23 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiler. Toplam 9 takım ligden çekildi. Hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik"

"Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 30 yıldan bu yana içtihatler oluşmuş durumda. 1989'daki Samsunspor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, münferit deprem olaylarında TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili kırmızı kartlar, sarı kartlar, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda da olmaz."

"Uygulama son derece açık ve şeffaf. Geçmişte de yapılan hep aynı. O zamana kadar oynadığı maçlar tescil edilmiş. Herhangi bir sebep, deprem değil de başka bir sebep, örnek vermek gerekirse 3-4 hafta oldu, Alanya Kestelspor bir trafik kazası geçirdi. 9 oyuncusu yaralandı. Bizden talepte bulundu. Biz ona 'Bu zamana kadar oynadığınız maçlar tescil edilir, isterseniz ligden çekilebilirsiniz. Ya böyle devam edersiniz ya da çekilirseniz sizi küme düşürmeyiz." dedik."

"Biz şunu yaptık, yeni karar almadık. Bu zamana kadar maçlar oynamış zaten, bundan sonra da oynayacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup oluyor. Eğer herhangi bir mücbir olmasaydı bu takımlar 3-0 hükmen mağlup oldukları için küme düşerdi ligden çekilen takımlar. Ortada bir deprem var. Küme düşmeme konusunda onlara bir olanak sağladık."

"Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Kararı TFF verir. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi bize cuma günü akşam müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. 11 kulüp, bunu tersi yönünde kararı var. Kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle kamuoyunu yönlendirip bu şekilde bir şeyin 'bekliyoruz, baskı yapıyoruz', bir yandan basından, bir yandan sosyal medyadan bu şeyleri yapmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ortamı gerginleştirmeden ligi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim."

LALE ORTA AÇIKLAMASI

"Zaman zaman naklen yayın gelirlerinin düşmesinden hem biz hem tüm kulüpler şikayet ediyor. Marka değeri koruma adına maalesef hiç dikkat etmiyoruz. Tüm takımlar, kendilerine göre doğru saydıkları şeye... Bir de moda başladı. Devre arası paylaşım yapma. Bunları doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor. Her takım kendi futbolcuları, kendi hocaları, kendi taktikleri ile ilgilensinler. Hakemler mutlaka hata yapabilir. Önemli olan iyi niyettir. Biz MHK başkanımızı yeni değiştirdik. Farklı bir düşüncemiz yok. Eğitimler devam ediyor. Ligin sonuna geldikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme nedeniyle daha çok stres oluyor. Bir yandan sosyal medya ile, bir yandan basın ile hakemlerimizi baskı altına almayalım. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olalım. TFF ve MHK, her kulübe eşit mesafede. Her kulüple aynı şekilde görüşmeler yapıyor, fikirlerini alıyor, Kulüpler Birliği ile beraber çalışıyor. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek en büyük amacımız. Biliyorsunuz bir hakem akademisi kurduk. Bu iş bugünden yarına meyvesini vermez. Zamana ihtiyaç var. İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

YABANCI KONUSU AY SONU

"Yabancı oyuncu konusunu bu ay sonuna kadar netleştireceğiz. Bir taraftan kulüplerimizin ekonomik durumu, bir taraftan yabancı kuralı, diğer taraftan genç oyuncu değişimi ve akademi. Bunların hepsi bir bütün. Çalışmalarımızı bitirip kamuoyuyla paylaşacağız."