Çalıştığı bankayı soyup Ukrayna'ya kaçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, geçen hafta kent merkezindeki özel bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç., iddiaya göre sahte imza kullanarak müşterilerin hesabından 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

DHA'nın haberine göre, kendisinde bulunan anahtarla bankanın kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç., toplam 4,5 milyon lira ile kayıplara karıştı.

Banka yetkilileri durumu fark ettikten sonra polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçerken M.Ç.'nin Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BANKA YANINDAKİ DÜKKANIN SAHİBİ: KENDİSİNDEN BEKLEMEZDİK

Öte yandan Mustafa Ç.'nin, çevresinde 'iyi biri' olarak tanındığı da öğrenildi. Toptancılar Sitesi'ndeki banka şubesinin yanında oto yıkamacı dükkanı bulunan Samet Arslan, "Mustafa ağabey, bizim komşumuz. Bize gelir, yemek falan da yerdik. Hiç beklemezdik kendisinden. Şüpheli bir hareketi yoktu ama son dönemlerde biraz durgundu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yurt dışına gittiği söyleniyor. Öyle fazla bir şey konuşmazdı" dedi.