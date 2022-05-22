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Can Öncü, Portekiz'deki ikinci yarışta 5. oldu

​​​​​​​Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ikinci yarışta 5. oldu

Can Öncü, Portekiz'deki ikinci yarışta 5. oldu

Estoril Pisti'nde düzenlenen sezonun üçüncü ayağında ikinci yarışı da İsviçreli motosikletçi Dominique Aegerter kazandı. Aegerter, Portekiz'de ilk yarıştan da zaferle ayrılmıştı.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü yarışı 5. sırada bitirirken, MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 14. sırada yer aldı.

Portekiz'de dün yapılan ilk yarışta Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu 23. sırada yer almıştı.

Toprak, Superpole yarışında ikinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de bugün yapılan Superpole yarışında ikinci oldu.

Son turda dengesini kaybeden Toprak ikinci sıraya gerilerken, Superpole yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazandı.

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