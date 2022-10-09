A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri'nde grup kura çekimi, gerçekleştiriliyor. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon başladı.
Türkiye, Hırvatistan, Galler ve Ermenistan'ın yer aldığı D Grubu'na düştü. Diğer rakipleri için bekleyiş devam ediyor.
A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda
Yunanistan
C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
TÜRKİYE
Letonya
E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk
F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya
J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
GRUPTAN ÇIKAMAZSAK PLAY-OFF
A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek.
İşte Play-off'taki muhtemel rakiplerimiz:
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan
GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.
TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E GİDEBİLİR Mİ?
Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.
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