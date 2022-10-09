GRUP AŞAMASI NASIL OLACAK?

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E GİDEBİLİR Mİ?

Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.