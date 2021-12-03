Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Denizlispor

Trabzonspor - Boluspor

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Alanyaspor - Mardin 1960

Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Göztepe - Samsunspor

Hatayspor - Menemenspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Sivasspor - Ankaragücü

Kayserispor - 68 Aksaray Bld.

Gaziantep FK - Bursaspor

Antalyaspor - Giresunspor

Konyaspor - Ümraniyespor