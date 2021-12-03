Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Denizlispor
Trabzonspor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1960
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Sivasspor - Ankaragücü
Kayserispor - 68 Aksaray Bld.
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - Giresunspor
Konyaspor - Ümraniyespor
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