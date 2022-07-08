Cari açık artmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika haberi Cari açık artmaya devam ediyor

TCMB, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.15 milyar dolar artarak 6.47 milyar dolar oldu. On iki aylık cari işlemler açığı 29.4 milyar dolara ulaştı

Son dakika haberi Cari açık artmaya devam ediyor
Cari açık artmaya devam ediyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

TCMB, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.15 milyar ABD doları artarak 6.47 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29.4 milyar ABD doları oldu.

TCMB'nin açıklamasında "Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2.3 milyar dolar artarak 3.2 milyar dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5.7 milyar dolar artarak 8.75 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur." denildi.

Öte yandan, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.03 milyar dolar açık vermişken bu ay 388 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.54 milyar dolar artarak 2.1 milyar dolara çıktı.

Finans hesabında ise portföy yatırımlarında 4.3 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 5.9 milyar dolar net azalış yaşandı

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Havalimanı'nda bugün rekor bekleniyor
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı'nda rekor bekleniyor
Yapı Kredi'de her 10 müşteriden 9'u dijitali kullanıyor
İŞ-YAŞAM Yapı Kredi'de dijital kullanımı yüzde 90'a ulaştı
Son dakika: Bayramda KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ücretsiz
İŞ-YAŞAM Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz
Bakan Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili açıklama
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin'den memur maaşları paylaşımı
Vergi sistemi sigara fiyatını 4 lira daha artırdı
İŞ-YAŞAM Sistem sigarada 4 TL ek artış getirdi
Avrupa'daki grev Türkiye'deki iç hat uçuşlarını etkiledi - Haberler
İŞ-YAŞAM Avrupa'daki grev Türkiye'deki iç hat uçuşlarını ...
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı
İŞ-YAŞAM ABD işsizlik maaşı başvuruları arttı
Kaçak sigara 20 milyar liralık vergi kaybına yol açıyor
İŞ-YAŞAM Kaçak sigaradan 20 milyarlık kayıp
Skechers ve Asics'e rekabet cezası
İŞ-YAŞAM Skechers ve Asics'e rekabet cezası
İhracatçılardan Eximbank talebi! 'Kredi kısıtlamaları gevşetilmeli'
İŞ-YAŞAM İhracatçılardan kredi talebi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.