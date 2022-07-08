Cari açık artmaya devam ediyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TCMB, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.15 milyar ABD doları artarak 6.47 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29.4 milyar ABD doları oldu.

TCMB'nin açıklamasında "Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2.3 milyar dolar artarak 3.2 milyar dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5.7 milyar dolar artarak 8.75 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur." denildi.

Öte yandan, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.03 milyar dolar açık vermişken bu ay 388 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.54 milyar dolar artarak 2.1 milyar dolara çıktı.

Finans hesabında ise portföy yatırımlarında 4.3 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi. Resmi rezervlerde bu ay 5.9 milyar dolar net azalış yaşandı

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