DHA

Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Sunay D., iki çarşaflı ve silahlı kişi tarafından başından darp edilerek elleri bağlandıktan sonra kendisine ait Bulgaristan plakalı otomobilinin bağaja kilitlendiğini ve aracın arıza yapması üzerine de saldırganların kaçtığını belirtti.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine de Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sunay D.’nin gasp edildiği ve aracın arıza yaptığı yer arasında bulunan yaklaşık 100’e yakın güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Adnan A., ve Burhan H., olduğu belirlendi. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Adnan A. (31),ve Burhan H. (29)’yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN 'ÇARŞAFLI' DOSYALARI AÇILDI

Şüpheli iki kişinin olaylarını gerçekleştirdiklerinde çarşaf giyerek kadın izlenimi verdiklerinin tespit edilmesinin ardından geçmişe yönelik bu türde işlenilen tüm suç dosyaları tekrar çıkarıldı.

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, 23 Şubat'ta Sunay D.’nin başından darp edilerek aracının bağajına kilitlenmesi ve lüks aracının gasp edilmesi, yine aynı gün araç arızasının ardından olay yerinden kaçarken başka bir otomobili gasp etmek istemeleri ancak şoförün anahtarı vermemesi üzerine ayağından vurulması olaylarına karıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca 24 Şubat 2019'da baba kızın elleri ve ayakları bağlanıp araçlarının gasp edilmesi ve baba Sıddık Ş’nin silahla vurulması, 12 Mart 2019'da Murat D’ye ait aracın gasp edilmesi ve cüzdanının alınması, 14 Mart 2019'da kuyumcu soygun girişiminde bulunulması, 26 Şubat 2020'da da Enes G.’nin elleri ve ayaklarının bağlandıktan sonra darp edilerek alıkoyulmasını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından savcılığa sevkedildi.