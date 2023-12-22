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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi: CAS'tan kötü haber! Beşiktaş Victor Ruiz'e 2.3 milyon Euro ödeyecek - Beşiktaş Haberleri

        CAS'tan kötü haber! Beşiktaş Victor Ruiz'e 2.3 milyon Euro ödeyecek

        CAS (Spor Tahkim Mahkemesi), Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e toplam 2.3 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:17
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        Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın 15 Temmuz 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz için fesih tazminatı olarak 2.048.538 milyon Euro ve ve covid dönemi yapılan 270 bin Euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

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