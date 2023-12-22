Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın 15 Temmuz 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz için fesih tazminatı olarak 2.048.538 milyon Euro ve ve covid dönemi yapılan 270 bin Euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."