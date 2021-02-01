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Son dakika haberi Çatıdaki kar yayaların üzerine düştü!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, kar altında başkalarının da olma ihtimali nedeniyle arama çalışmalarını sürüyor

Son dakika haberi Çatıdaki kar yayaların üzerine düştü!
Çatıdaki kar yayaların üzerine düştü!
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AA

Bitlis'te inşaatı devam bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin yoldan geçerken üzerine düştüğü 3 çocuk, karın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre, inşaatı devam eden 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen 3 çocuğun üzerine düştü. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, polis özel harekat, belediye ekipleri, çevredeki vatandaşlarla çocukları kar kütlesinin altından çıkardı.

Üç çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kar kütlesi altında başka birinin olabileceği ihtimali üzerine çalışmasını sürdürüyor.

Vali Oktay Çağatay, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.

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