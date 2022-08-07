Cavani Güney Amerika yolcusu

Manchester United ile sözleşmesi sona eren Cavani, başta Villarreal olmak üzere birçok Avrupa kulübünden teklif almıştı.

Güney Amerika'ya dönmek isteyen 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin devi Boca Juniors'a imza atmaya hazırlanıyor.

Uruguaylı gazeteci Diego Munoz'un haberine göre, Edinson Cavani kariyerinin son döneminde Boca forması giymeye oldukça sıcak bakıyor.

Güney Amerika ekibi ile 18 aylık bir sözleme imzalamaya hazırlanan Uruguaylı golcü, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmeyi hedefliyor.

Boca Juniors taraftarları da bu transfer için oldukça heyecanlı.

Sarı lacivertliler, daha önce favori takımının Boca olduğunu açıklayan Cavani için özel bir karşılama töreni hazırlamak istiyor.

Cavani'nin Uruguay milli takımındaki partneri Luis Suarez de, Dünya Kupası öncesi hazır olabilmek adına altyapısından yetiştiği Nacional ile sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 20 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.