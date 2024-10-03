Son dakika haberi Çelik: İsrail durdurulmazsa bölgesel savaş çıkar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'te İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in diğer ülkeleri savaşa çektiğini söyleyen Çelik, "BM Siyonist zihniyeti aşamıyor" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır.

Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir.