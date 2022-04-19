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Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkamayacak

Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sakatlığı nedeniyle İtalyaI'daki Imola pistinde yarışamayacağını duyurdu

Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkamayacak

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenmanda kaza yapan Cem Bölükbaşı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu Imola’da yarışamayacağım." ifadelerini kullandı.

"Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var." diyen Bölükbaşı, tamamen iyileşip, en iyi şekilde, Barcelona yarışlarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

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