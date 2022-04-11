Charleston Açık'ı Bencic kazandı

ABD'de düzenlenen Charleston Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Belinda Bencic şampiyon oldu.
Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tek kadınlar finalinde, 4 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile 10 numaralı seribaşı Bencic karşılaştı.
2 saat 35 dakika süren mücadeleyi 6-1, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Bencic, turnuvada kupaya uzandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tek kadınlarda altın madalyaya uzanan Bencic, tekler kategorisinde ise kariyerinin ilk toprak kort zaferine ulaştı.
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