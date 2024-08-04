Son dakika haberi CHP'de olağanüstü tüzük kurultayı kararı
CHP'de olağanüstü kurultay kararı alındı. CHP'de Olağanüstü Kurultay 6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği Olağanüstü Kurultay kararı alındı.
Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak.
Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de Ankara’da başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına devam edecek.
Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak.