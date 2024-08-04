Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde, 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak, Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak.

Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de Ankara’da başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına devam edecek.