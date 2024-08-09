Son dakika haberi CHP'den Meclis'e Can Atalay çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i 16 Ağustos'ta toplantıya çağırdık" açıklamasında bulundu
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i 16 Ağustos'ta toplantıya çağırdık" ifadelerini kullandı.
Günaydın şunları kaydetti: "Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında; CHP, DEM, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat, TİP ve EMEP partilerinin Genel Başkan, Grup Başkan Vekili ve milletvekillerinin imzasıyla, Meclis’i 16 Ağustos 2024’te olağanüstü toplantıya çağırdık."