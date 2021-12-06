'Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir' 0:00 / 0:00

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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul çalışmalarına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Cevaplanmayan sorular var. Bakanlar vermiyorlar cevabını. Bunlar nasıl bakan? Geçen yıl demiştim ki bunların günahı yok, devlet memurları. Beni üzen TBMM'de seçim ile gelen birisinin gelip burada bütçe anlatmaması, yerine atadığı birine bütçeyi anlattırmasıdır.

'EKONOMİK KONSEY NEDEN TOPLANMADI'

Erdoğan bütçesinin arkasında durmalı, kaçarak bu iş olmaz. Bu süreç böyle devam ederse; TBMM vesayet altındadır. Milletvekillerinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve bunu yürütme yaparsa, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Gazi Meclis diyoruz, hangi gaziliği kaldı? Hangi yetkiniz var? Bir sorunu samimi olarak çözmek istiyorsanız, önce sorunun muhatabı ile konuşmanız lazım. Bunun yolu nedir? Ekonomik ve Sosyal Konseyi. Toplandı mı, toplanmadı.

'BİR HAFTADA ÇİFTÇİLERİN FAİZİNİ SIFIRLAYACAĞIZ'

Bir kişi her şeyi ben biliyorum diyorsa, dünyanın en cahil insanıdır. Bu bütçe kimin sorununu çözüyor. Biri de çıksın desin ki şunun sorununu çözüyor. Kendilerini kapatmışlar saraya, saraydan bakıyorlar herkesin durumu çok iyi.

Ben esnafı dinliyorum, çiftçiyi dinliyorum. Siz kimi dinliyorsunuz? Birbirinizi dinliyorsunuz. Faizi sıfırlayacağız. Hangi faizi ya? Çiftçinin faizini sıfırladınız mı? İktidar olacağız, bir haftada çiftçilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu, yetmez. Talimat gelmesi lazım, faizi sıfırlamak için.

Merkez Bankası'nı iğdiş ettiler. Erdoğan, bir kararname çıkardı, fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı? Bir kere bile toplanmadı. Bunu söylüyoruz, üzülüyorsunuz. Acıdır gerçekler.

'BU BÜTÇE MİLLETİN ALIN TERİNİ SÖMÜREN BİR BÜTÇEDİR"

Şu soruyu sordunuz mu acaba kendinize; Ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum? Bu ülkenin kendi parası yok mu? Bunların hiçbiri milli değil, oturan bakanların hiçbiri de milli değil.

Kitabını yazmışlar. Evet yazmışlar. Türk lirası nasıl pul edilir, kitabını yazdılar. Erdoğan diyor ki ben hiçbir zaman faizci olmadım. Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan'dır.

'DOLARLA İHALE ALAN KAZANDI'

Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir.

Dolarla ihale yapılır mı? Dolar şimdi 14 liraya çıkıyor, kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Kim ödeyecek, 83 milyon ödeyecek. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Dolarla ihale aldın eyvallah, güvenceyi de dolarla veriyorsunuz.

'SAVCI CESARET EDİP SORUŞTURMA AÇAMIYOR'

Ayrıca ne yaptılar biliyor musunuz? Euro ile borçlandıysanız Avrupa'daki enflasyonu sırtınıza yüklüyorlar. Bu millet, ABD'deki enflasyonu neden çeksin? ABD'deki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüklenmesinden rahatsız olduysanız, bundan memnun olduk.

Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar. Zindaşti'yi kim çıkardı hapisten? Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı cesaret edip soruşturma açamıyor.

Adaleti de bitirdiler. Bir adamın önce mal varlığına el koyuyorsunuz, arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz, arkasından tedbiri kaldırıyorsunuz, ardından yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz, adam çıkıp gidiyor. Önemli olan şu, bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi.

'YARGITAY'IN TARİHİNE KARA LEKE SÜRDÜNÜZ'

AİHM kararlarını uygulamayanlar terfi etti, sözüm söz tamamını temizleyeceğim. Bu memlekete adalet ya gelecek, ya gelecek. Sizler savunamazsınız, sizler milletin arasına giremezsiniz. O nedenle size diyorlar ki tedbiri kıyafet yapın.

Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmayan Yargıtay üyesinin Anayasa Mahkemesi'ne atanmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını yakıştıramıyorum. Yargıtay üyelerine söylüyorum, Yargıtay'ın tarihine kara bir leke sürdünüz.

'BİZ BU BÜTÇEYE HAYIR DİYECEĞİZ'

Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe, fakir fukaradan para toplayıp Londra'daki tefecilere ve uyuşturucu baronlarına veren bütçe."