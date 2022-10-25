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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye selam göndermek burada benim boynumun borcudur.

Amasra'da facia oldu. 41 kişi hayatını kaybetti. Kim bu işin sorumlusu. 41 kişinin hesabını kim verecek. Yetimlerin hesabını kim verecek. Asıl fail belli değil. Bu konuda bir rapor hazırladık. Madenlerdeki faciaları artıran nedenlerin başında havalandırma sistemi geliyor.

Orası ağlama duvarı değil. Siz görevinizi yapacaksınız. 41 aileye de Amasralılara da benim sözüm var. Bunların hesabını mutlaka soracağız.

Tokat'a gittik. Orada hepsine tek tek söz verdim. Şunu söyledim. 20 yıldır AK Parti hükümetlerinin yaptığı bir tek fabrika var mı. Mesela gübre fabrikası var mı veya yem fabrikası var mı. Neden yapmıyorsunuz. Yem pahalı ateş pahası neden yem fabrikası yapmıyorsunuz. Yapılanların tamamını yaptılar ve yediler. Birisi de Tokat'taki fabrikaydı.

Ulusal Süt Konseyi'nin başındaki kişinin fabrikası var. Fiyatı artırmıyor bir türlü. Neden Ulusal Süt Konseyinin başında süt üreticilerin biri değil de bir fabrika sahibi var. "

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