İstanbul’da Çinli turist ve eşi, domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı.

İHA'nın haberine göre iki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

KORONAVİRÜSÜ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Habertürk'ten Fatman Nur Boynu'nun haberine göre, Çinli çift ile ilgili koronavirüsü şüphesi üzerinde duruluyor. Çifte, H1N1 mi yoksa koronovirüsü teşhisinin konulup konulmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.