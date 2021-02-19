Destek için başvurular başladı 0:00 / 0:00

DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir" dedi.