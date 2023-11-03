Kastamonu’da, Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından dün akşam saatlerinde çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu.

Bebekte çok ciddi ısı kaybı olmuş, bebeğimiz çok düşük ısı kaybıyla bizlere geldi. Elimizden geleni yapıyoruz, yavaş yavaş vücut ısısını bebeğimizin arttırıyoruz. İlk bize geldiği duruma göre şu anki durumu biraz dala iyi diyebilirim ama hala bebeğimizin durumu çok kritik” dedi.

Bebeğin şu anda solunum sıkıntısı olduğu için entübe halde durumunu takip ettiklerini söyleyen Dr. Aydın, “Bebeğin ilk geldiğinde solunumu iyiydi, çünkü vücut ısısı çok düşüktü. Fakat vücut ısısı yükseldikçe bebekte solunum sıkıntısı oldu. Entübe halde şu anda bebeğin durumunu takip ediyoruz. Bebeğin ne zaman doğduğunu ya da kaç haftalık olduğunu bilemiyoruz. Sadece bize geldiğinde bin 995 gram olarak geldi. Tahminimiz 3-4 saat kadar sonra bebeğe eriştiğimiz. Dün akşam saat 20.00 itibariyle bizim acil servisimize bebek girdi. Bizde ilk müdahalelerimizi yaptık” diye konuştu.

"KAFASINDA MORLUK VARDI"

Hastaneye ulaştığında yeni doğan bebeğin muhtemelen çöpe atılırken dik şekilde atıldığı için kafasında morluklar olduğunu söyleyen Dr. Aydın, “Sadece kafasında muhtemelen çöpe dik girdiği için kafasında iki tane morluk vardı. Onun dışında bebekte başka bir rahatsızlık görünmüyordu. İlk gelen ultrasonlarında da herhangi bir şekilde iç kanaması falan yoktu.

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Sadece hipotermi yani vücut ısısının çok düşük olmasından ötürü komplikasyonlar görüyoruz şu anda. Kan değerleri biraz bozuk, dolaşım sistemi bozuk, solunumu zorlu. Onun dışında şu anda bebeğimiz stabil. Biraz idrar çıkışı az, belki bir ihtimal diyaliz ihtiyacı da olabilir bebeğimizin. İlerleyen süreçte genel durumuna göre değerlendirmede bulunacağız. Uyruğunu bilemiyoruz. Haftası olarak biraz küçük olduğunu biliyoruz bebeğin” şeklinde konuştu.