Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastomu'nda çöpte bulunan bebek solunum yetmezliği sebebiyle entübe edildi

        Çöpe atılan bebekten korkutan haber!

        Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette bulunan yeni doğmuş erkek bebek, solunum yetmezliği sebebiyle entübe edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöpe atılan bebekten korkutan haber!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu’da, Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından dün akşam saatlerinde çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu.

        BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, yeni doğan yoğum bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

        "DURUMU KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR"

        Yeni doğan bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Pediatri Uzmanı Dr. Cansu Aydın, “Çöpte bulunduğu söylenen bir bebeğimiz var. Yenidoğan Yoğum Bakımda bebeğimizi devraldım. Bebeğin genel durumu kritikliğini koruyor.

        REKLAM

        Bebekte çok ciddi ısı kaybı olmuş, bebeğimiz çok düşük ısı kaybıyla bizlere geldi. Elimizden geleni yapıyoruz, yavaş yavaş vücut ısısını bebeğimizin arttırıyoruz. İlk bize geldiği duruma göre şu anki durumu biraz dala iyi diyebilirim ama hala bebeğimizin durumu çok kritik” dedi.

        "SOLUNUM SIKINTISI VAR ENTÜBE EDİLDİ"

        Bebeğin şu anda solunum sıkıntısı olduğu için entübe halde durumunu takip ettiklerini söyleyen Dr. Aydın, “Bebeğin ilk geldiğinde solunumu iyiydi, çünkü vücut ısısı çok düşüktü. Fakat vücut ısısı yükseldikçe bebekte solunum sıkıntısı oldu. Entübe halde şu anda bebeğin durumunu takip ediyoruz. Bebeğin ne zaman doğduğunu ya da kaç haftalık olduğunu bilemiyoruz. Sadece bize geldiğinde bin 995 gram olarak geldi. Tahminimiz 3-4 saat kadar sonra bebeğe eriştiğimiz. Dün akşam saat 20.00 itibariyle bizim acil servisimize bebek girdi. Bizde ilk müdahalelerimizi yaptık” diye konuştu.

        "KAFASINDA MORLUK VARDI"

        Hastaneye ulaştığında yeni doğan bebeğin muhtemelen çöpe atılırken dik şekilde atıldığı için kafasında morluklar olduğunu söyleyen Dr. Aydın, “Sadece kafasında muhtemelen çöpe dik girdiği için kafasında iki tane morluk vardı. Onun dışında bebekte başka bir rahatsızlık görünmüyordu. İlk gelen ultrasonlarında da herhangi bir şekilde iç kanaması falan yoktu.

        REKLAM

        Sadece hipotermi yani vücut ısısının çok düşük olmasından ötürü komplikasyonlar görüyoruz şu anda. Kan değerleri biraz bozuk, dolaşım sistemi bozuk, solunumu zorlu. Onun dışında şu anda bebeğimiz stabil. Biraz idrar çıkışı az, belki bir ihtimal diyaliz ihtiyacı da olabilir bebeğimizin. İlerleyen süreçte genel durumuna göre değerlendirmede bulunacağız. Uyruğunu bilemiyoruz. Haftası olarak biraz küçük olduğunu biliyoruz bebeğin” şeklinde konuştu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yeni doğan bebeği kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığı konusunda inceleme ve araştırmaları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Türkiye'nin yüksek dağlarındaki binlerce yıllık buzullar eriyor!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü