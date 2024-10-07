Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-18” operasyonlarında Bölücü Terör Örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde “GÜRZ-18” operasyonları gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Operasyonlar sonucu; 10 adet M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 adet PKM makineli tüfek, 1 adet 12.7 mm uçaksavar, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet TM 62 M anti tank mayını, 123 adet roketatar mühimmatı, 600 adet uçaksavar mühimmatı, 3.600 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5.700 adet hafif silah mühimmatı, 8 adet 81’lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.