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Çukurova Basketbol, Avrupa'da turladı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda evinde Ukrayna temsilcisi BC Prometey'i ağırlayan Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, maçı 95-66 kazanarak bir üst tura çıktı

Çukurova Basketbol, Avrupa'da turladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 95 - Prometey: 66

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 21, Hayes 10, Bonner 4, Thomas 15, Baric 7, Zellous 7, Sinem Atas 5, Hollingsworth 7, Turner 8, Anigwe 11, Feride Akalan, Fatmanur Karakaş

Prometey: Dubrovina 11, Atkins 16, Datsko 2, Yurkevichus 6, Holmes 8, Balaban 8, Musiienko, Rymarenko 3, Mironenko, Ignantchenko, Babic 12

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-31

3. Periyot: 65-49

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey'i 95-66 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı nedeniyle Bulgaristan'da oynanan ilk maçı 86-67 kazanan Mersin ekibi, rövanş maçında aldığı sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşma sonunda Ukrayna bayrağı taşıyan iki takımın oyuncuları, yan yana poz verdi.

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