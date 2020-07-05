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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi... Çukurova Havalimanı'nda yeni ihale
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Çukurova Havalimanı'nda yeni ihale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Üst yapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Devamında da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz" dedi

son dakika
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program için geldiği Mersin'de Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda incelemede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu burada "(Çukurova Bölgesel Havalimanı) Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Devamında da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

YOL BAĞLANTILARI BİTECEK

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Çukurova bölgesine, saygıdeğer vatandaşlarımıza, milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an pist çalışmasının üzerindeyiz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yine havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını da bitirmiş olacağız."

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