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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i tebrik etti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti

        Giriş: 02.09.2024 - 18:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i tebrik etti
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