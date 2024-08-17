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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Aliyev görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Aliyev, orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini belirtti.

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