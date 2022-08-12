Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayazma Camisi'ni açtı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yeniden ibadete açılan Ayazma Camisi'nde kıldı.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Ayazma Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Ayazma Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. İstanbul'da inşa ettiğimiz camilerle, ecdadın kazıdığı mühürleri çoğalttık. Ayazma Camisi'ni yeniden ibadete açarak bir vazifeyi yerine getirmenin huzuru içindeyiz" dedi.