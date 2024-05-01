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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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