Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" mesajını paylaştı
Giriş: 01.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:37
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