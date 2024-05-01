Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" mesajını paylaştı

Habertürk Giriş: 01.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL