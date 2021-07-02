Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da “AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette, başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz" dedi.

"Bugün açıklanan haziran ayı ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu." diyen Erdoğan, "Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız." şeklinde konuştu.

"KISIR SİYASİ HESAPLARIN PEŞİNDEN GİTTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Son 1,5 yıldır koronavirüs sürecinde yaşananlar dahi ülkemizin 2002'den beri kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından yeterlidir. Türkiye, son 1 asrın en büyük sağlık krizi diye nitelenen bu salgını, hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasi hesaplarının peşinden gittiler." dedi.

"TEŞKİLAT VARSA KAZANMAK VARDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Üç gün içerisinde bu teşkilatımızı başta genel başkan yardımcımız Ali İhsan Bey olmak üzere, belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular. Bu teşkilat Allah'ın izniyle Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır. Kuruluşundan bugüne kadar Sakarya teşkilatımızın farklı kademelerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün Sakarya'da hepsi birbirinden önemli eser, projelerimizi toplu halde gerçekleştirdik. Toplam bedeli 2 milyar 600 bin lirayı bulan pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk. Eser ve hizmetlerin siz Sakaryalı kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İhale, inşa, yapım aşamasındaki diğer projelerimizi de en kısa sürede devreye alınmalarını sağlayacağız. Teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa kazanmak vardır, zafer vardır. Şu anda karşımda ana kademesi, kadın, gençlik kollarıyla bir teşkilat görüyorum.

"2021 YILINI REKORLAR YILI HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz başkaları gibi makam ve mevki için değil hizmet için bulunuyoruz. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu iddiamızı lafta bırakmıyor, eserlerimizle, vizyon projelerimizle ispat ediyoruz.Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, enerji, konut projelerimizi hizmete alıyoruz. İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı ihracatımız yüzde 47 artışla yükseldi. Bay Kemal sen vergi memuruydun değil mi? Yanında hesaptan anlayanlar var. Onlarla bir görüşüver.Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 6 aylık ihracatımız yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz artarken, küresel ölçekte sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu güçlendiriyoruz. 2021 yılını dış ticarette bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz.

"52 MİLYON DOZ AŞIYI VATANDAŞIMIZA UYGULADIK"

Türkiye bu salgını hamdolsun dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Hiçbir alanda boşluk ya da kaos oluşmasına müsaade etmedik. Bugün İngiltere 100-150 sterlinle aşı yapıyor. Biz ise ücretsiz aşı yapıyoruz.Aramızdaki fark bu. Almanya'da 100-150 Avro. Biz halkından aldığını halkına iade eden bir iktidarız. Salgına karşı aşı konusunda erken vaziyet alarak önemli bir başarıya imza attık. 52 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin ne gerek var dediği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifi oldu. Olağanüstü dönemler ülkelerin gücünü, siyasetçilerin ufkunu, kabiliyetini koyan adeta mihenk taşlarıdır. Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasetin peşinde gittiler. Son 1,5 yıllık dönemi gözünüzün önünden geçirin. Bu dönemde CHP genel başkanı ve ortaklarının bir tek adımı oldu mu?

"TÜRK SİYASETİNİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye'den, Kanal İstanbul'a, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelemizde yerli ve milli duruş sergilemediler. Türkiye kalkınmasın, ekonomi büyümesin, uluslararası yatırımcı gelmesin diye her gün tehditlerin dozunu biraz daha arttırıyorlar. Bilinçaltlarına işlemiş ne kadar pislik varsa bizde de görmek istiyorlar. 2023'e giden süreçte CHP tıpkı 27 Mayıs'a giden süreçteki gibi Türk siyasetini zehirlemeye çalışıyorlar. Kuklayı da, kuklacıyı da görüyoruz. CHP genel başkanın son dönemde pervasızlıkların sebebini gayet iyi biliyoruz. Hiçbir tahrik, provokasyona pabuç bırakmayacak hiçbir saldırıya da boyun eğmeyeceğiz. Biz bu yola istiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırmak için çıktık. Bizim yolumuz demokrasi, hukuk, adalet yoludur. Son 29 yıldır olduğu gibi bugün de, yarın da sabırla, itidalle, sağduyu ile hareket edeceğiz. Tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için hizmet ve eser üretmeye devem edeceğiz.

"KAPI KAPI DOLAŞARAK ANLATACAĞIZ"

Gençler dirayetli olursak, sağlam durursak, hakkın rızası için halka hizmet etmeyi sürdürürsek Allah'ın izniyle hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Ben bu konuda sizlere güveniyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, kapı kapı dolaşarak anlatacağız. Rabim yar ve yardımcınız olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla."