'2023 yeni bir dönem olacak' 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binasının Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"İlk olarak 34. Ahilik Etkinlikleri Haftasında ülkemizin farklı köşelerinden esnaf kardeşlerimizle burada buluşmuştuk. Biliyorsunuz 2021 senesi UNESCO tarafından Ahi Evran Hazretleri'nin doğumunun 850. yıldönümü münasebetiyle Ahi Evran Yılı ilan edildi.

Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yılıdır. Ülkemiz, milletimiz ve bu topraklardaki medeniyet birikimlerimiz açısından büyük önem ve mana taşıyan bu yıldönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz.

"GENÇLERİMİZİN ANADOLU'NUN MANEVİ MİMARLARINI TANIMASINI İSTİYORUZ"

Gençlerimizin Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını, anlamasını arzu ediyoruz. Bugün hem esnaf kardeşlerimizle hasbıhal ettik hem de burada yarışmada derece alanları tanıdık. Şimdi de Kırşehir AK Parti binasının açılışının heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz.

Bundan böyle inşallah Kırşehir'de çok daha farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni il başkanımız Seher Hanım'la beraber, yeni yönetimle beraber Kırşehir'de AK Parti'nin bu döneminin çok daha farklı olacağına inanıyoruz. 4 katlı bu binanın tefrişatını gerçekleştirerek partimize ve şehrimize kazandırdık.

Her alanda olduğu gibi elbette siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerekiyor. Atalarımız şerefül mekân bilmekin demiştir. Bir mekâna şeref katan oradaki insanlardır. Yeni yönetim bu binaya yeni bir zenginlik ve yeni bir güç katacaktır. Az önce Seher Hanım'ın da ifade ettiği gibi kapı kapı dolaşarak girilmedik mekân, çalınmadık kapı bırakılmayacak. 2023 gerek Kırşehir'de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak."