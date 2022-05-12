Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda hiç kimse doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Başkaları görmezden gelse de biz engelli vatandaşlarımızı ihmal edemeyiz. Engelli vatandaşlarımızın cehalet ve bilgisizlik nedeniyle iki duvar arasına hapsedilmesine müsaade edemeyiz.

'27 BİN SPOR MALZEMESİ BUGÜN YOLA ÇIKIYOR'

27 bin 259 spor malzemesi bugün itibariyle yola çıkıyor. Bu malzemelerin yer aldığı TIR'ları ülkemizin dört bir yanına bugün gönderiyoruz.

Engelli sporcu kardeşlerimiz bizi Tokyo'da gururlandırdılar. Paris'ten de dolu dolu zaferlerle döneceğiz.

'453 BİN GENCİMİZE ÖZEL EĞİTİM VERİYORUZ'

Evde bakım desteği, evde bakım yardımı gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik. Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyenler için evleri ve hastaneleri birer okula çevirdik. 453 bin gencimize özel eğitim veriyoruz."