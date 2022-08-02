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Haberler Gündem Ankara SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı kararları nedir?
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sosyal konut projesine değinen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı kararları nedir?
"En büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
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HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında sosyal konut projesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Sözlerimin hemen başında milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı ile 1444 Hicri Yılbaşlarını tebrik ediyorum. Ehl-i Beyt'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

'TAHIL KRİZİ GAYRETLERİMİZLE AŞILDI'

Anlaşma tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Sürecin sağlıklı şekilde yürümesi için gayret gösteriyoruz.

Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik.

'SIKINTILARI SABREDEREK AŞACAĞIZ'

Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.

Mevcut sıkıntıların üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla.

Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak tercihte bulunduk.

'TERCİHİMİZİ İSTİHDAMDAN YANA KULLANDIK'

Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Bu sayede üreterek büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınıra getirdik. Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor.

Öte yandan küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları da yakından takip ediyoruz.

2022 TURİZM GELİRLERİ

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.

'FİYATLARDA DURULMA EĞİLİMİ BAŞLADI'

Ayrıca fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Ekonomide küresel fiyatlarla ilgili kısımda bir iyileşme olacaktır.

Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını da sürdürüyoruz.

'SOSYAL KONUTLA KİRALAR DÜŞECEK'

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

'ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLAYACAĞIZ'

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca, yaz tatilinde yurtların ücretsiz kullanımını sağlayan "Seyahatsever" uygulamasında yaş aralığının 18-30'a yükseltildiğini de bildirdi.

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