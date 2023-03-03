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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde olan 9 Kurula ek olarak Afet Yönetimi Politikalar Kurulu oluşturacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Sadece ortak akılla değil onunla birlikte ortak vicdan, ortak ahlak, ortak vizyon birliğiyle Türkiye'yi afetlere karşı en hazırlıklı, afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki veren ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Bina stokumuzu yenilemek başta olmak üzere, sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizle alay edenler olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları da yerle bir etti.

AFET YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU GELİYOR

Türkiye'nin özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır. Aynı anda pek çok riskle birlikte mücadele etmek mecburiyetinde olan ülkeyiz. Bu toplantıda yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar hepsi kayda alındı. Bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız. Bu çerçevede ilk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde halihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır. Böylece tüm çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yakından takibini yapma ve gerektiğinde müdahil olma imkanını bulacağız.

81 VİLAYETTE ŞEHİRLER VE KÖY EVLERİ KURULACAK

Çok çile çektik. Maalesef zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza 'ne olur bize yardımcı olun, kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz, ama bir an önce şu sağlam olmayan binaları boşaltın ki, biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar tek tek yapalım' dedik. İnşallah artık yeni ve farklı döneme giriyoruz. 11 vilayette başımıza gelen deprem felaketinden sonra, 81 vilayette inşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle adım atalım.

"ŞEHİR MERKEZLERİNDE ZEMİN ARTI 3 BENİM İSTEĞİM"

Burada köy evleri ayrı bir planlama, projelendirme aynı şekilde şehir merkezleri zemin artı 3 benim arzum, isteğim. Bunu zaten bakanıma ve tüm arkadaşlarımıza da söylüyorum. Bu şekilde yaparak ve hafif malzeme ile bunları yapmak, herhangi bir tehdit altında kalmamamız gerekiyor. Bunu da tabii siz değerli hocalarımız ve inşallah yeni oluşturan kurulla bunları belirleyeceğiz.

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