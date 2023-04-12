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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKM–Gar–Kızılay Metrosu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "AKM Gar hattı Ankara'nın farklı alanlarını birbirine bağlayan bir öneme sahiptir. Bu hattın ülkemize yapacağı katlıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Toplamda 44 km'lik metro hattını Ankara'ya kazandırmış olduk. Eğer bugün Ankara'da kayda değer bir trafik sıkıntısı yaşanmıyorsa gerisinde inşa ettiğimiz metro istasyonları var. Bu şehir ve İstanbul'un belediye başkanları ise başka hayallerin peşinden koşuyor. Biz şehirlerimizi Türkiye Yüzyılına hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz.

Metro hatlarında çalışan araç sayısının da 4 katına artırarak kapasiteyi artırdık. Şimdi buradan soruyorum. 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz. Kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla ilerlemeye devam ediyor muyuz. Şimdi Türkiye Yüzyılı için kolları sıvama vaktidir. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarını bundan sonra yapacaklarımızın girizgahı olarak görüyoruz.

Şimdi soruyorum. İP hani sen yerliydin. Bay bay Kemal neden terör örgütünün uzantısı olan partiyle partilerinde değil de Meclis'te görüştü. Şimdi ne yaptılar partilerinin ismini değiştirdiler. Ayaklar altına almadık değer bırakmadılar.

Kumar masası dediler sonra tıpış tıpış o masaya oturdular. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Kirli bir ortaklık kurdular.

Seçimden sonra neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarını söylüyorlar. "