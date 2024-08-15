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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum. Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak, gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

        Sizleri emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten ailelelerinize şükranlarımı sunuyorum. 4117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz.

        Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var.

        Her biriniz memeleket adına kutsal bir görev icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzurla dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mahsun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Her biriniz vatanı, milleti, ezanı, bayrağı için gözünü kırpmayan bir milletin evladısınız.

        Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar sayesindedir. Dün, kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Bundan geriye gidişi söz konusu olmayacak. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azimle mücadele edeceğiz. Kendini devletten üstün görenin gözünün yaşına bakmayız. Mafyaymış, çeteymiş, şehir eşkiyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz.

        Türkiye Cumhuriyeti Türk Kürt Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur.

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