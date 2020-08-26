Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kutlama Programı'nda konuşuyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan -1” ifadelerine yer verildi. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaştan bilgilerin yer aldığı kısa bir klip de paylaşımda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dün Ahlat'ta ecdadın mezarlarını ziyaretle başlayan ve gece geç saatlere kadar yoğun bir program icra ettik. Gençlik Kampımızın açılışını gerçekleştirdik. Ahlat'ta inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bölge valilerimizle bir araya geldik. Akşam yemeğinde de misafirlerimizle, sanatçılarımız, öğrencilerimizle bir araya geldik ve hasbihal gerçekleştirdik. Fethin 949'uncu yıl kutlamaları kapsamında Van Gölü üzerinde yapılan ses ve ışık gösterilerini de takip ettik. Böylece dün geceyi tamamladık. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem Malazgirt Zaferi'ne, hem Türkiye Cumhuriyetine emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı. Bugün de sizlerle birlikteyiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı milli parkımızın bitişiğindeki alana traktörle Sultan Alparslan'ın büyük bir siluetini kazıdı. Geleceğe bıraktığımız her eseri, bıraktığımız kutlu bir mühür olarak görüyoruz. Tüm hayatlarını istismarla, yalanla geçirmiş olanlar eser ve hizmet siyasetinin manasını bilemez. Ecdadımız gece gündüz mücadele ederek, kanını ve canını feda ederek bu toprakları bize vatan olarak bırakmıştır. Biz de izlerinden gidiyoruz.

Malazgirt Zaferi de kendi kendine çıkmış değildir. Gerisinde azim, hazırlık ve kararlılık vardır. Anadolu akınları kısa sürede Sivas'a, Konya'ya, İzmir'e kadar ilerlemiştir. Çağrı Bey Türkistan'a dönüğünde Türkleri durdurabilecek bir güç olmadığını söylemiştir. Bizans İmparatoru büyük bir ordu hazırlayarak İstanbul'dan hareket etti. Malazgirt Kalesi'ni zapt ederek, halkı kılıçtan geçirdi. Sultan Alparslan bunun üzerine Ahlat'a geldi. Bizans İmparatoru'nun emrinde 200 bin kişilik ordu vardı, Alparslan'ın emrinde 45-50 bin kişilik bir ordu bulunuyordu. İki ordu Malazgirt ovasında karşı karşıya geldi. Türklerin kadim ricat-taarruz taktiğiyle kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Türk ordusu büyük bir zafer kazanmıştı. Büyük zaferin ardından Anadolu'nun fethi gerçekleşti. Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadımız bu toprakları vatan edindi. Bizim medeniyetimizde fethetmek yağmalamak, işgal etmek değildir. Ele geçirdiğiniz yerde zulme engel olamadıysanız, orayı fethettik diyemezsiniz.