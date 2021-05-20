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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Netanyahu benzetmesi" nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Netanyahu benzetmesi" yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aleyhine 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, "İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Utanmadan, sıkılmadan kalkıp, beni Netenyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim. Ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim. Şaron'la bir araya geldim. Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta maceram oldu. Orada verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları, kadınları, yaşlı insanları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim. Davos'ta söyledim, BM Genel Kurulu'nda söyledim. 40 yıllık siyasi hayatı bununla mücadelede geçmiş olan Erdoğan'a bunu söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, sana kimse bu fırsatı vermez" diye karşılık vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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