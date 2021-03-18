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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye devam edeceklerini ifade etti

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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