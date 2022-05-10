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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları şöyle:

"Piri Türkistan Yesevi Hazretlerinin uyandırdığı çerağların ışığı asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Diplomatik ilişkilerimizin 33. yıldönümünü idrak ediyoruz. Az önce imzaladığımız bildiri ile işbirliğimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrar ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralanlara acil şifalar diliyorum."

"Dostumuz Kazakistan'ın bu badireden daha da güçlenerek çıktığıma inanıyorum. Kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kareşlerimizin istikrar, huzur, güvenlik ve refahı için üzerimize düşenleri yapmak için hazır olduğumuzun altını tekrar çiziyoruz. Askeri, ticari, kültürel alanlarda bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız."

"HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

"Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutlarla gözden geçirdik. Gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı platformlarda ilişkilerimizi genişletilmesi imkanlarını değerlendirdik. Geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla ticaret hacmi 5.3 milyar doları aştı. Böylece hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız."

EKİM AYINDA KAZAKİSTAN'DA TOPLANTI

"Görüşmelerimizde ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayinden enerji eğitim, kültüre kadar çeşitli alanlardaki geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık. Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan'la, 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar önemli olacağını takdir edersiniz."

"Aramızda stratejik işbirliği konseyiyle alakalı toplantımızı inşallah ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini hızlandıracak kararlar aldık. Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE BAĞIMSIZLIĞIMIZI İLK KABUL EDEN ÜLKEDİR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a kutsal Anadolu topraklarına resmi davetinden ötürü memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler bugün çok önemli birçok konular üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan bilgili ve saygın bir siyasetçidir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir. Türkiye bağımsızlığımızı ilk kabul eden ülkedir."

"Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir. Her zaman iyilik görmüşüzdür. Kazakistan ve Türkiye ortak köklere sahip kardeş ve dost devletlerdir. Yurt dışında ilk büyükelçiliğimiz Ankara'da açıldı. Bunun sembolik anlamı büyüktür. Bu dönemde işbirliğimiz pekişerek stratejik ortaklık halini almıştır. Ticari, ekonomik, kültürel, insani ilişkiler küresel ve bölgesel teşkilatlar nezdindeki etkileşim başarılı olarak inkişaf etmektedir."

"Bugün Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın ülkelerimizin işbirliğini geliştirmeye yaptığı katkıyı yüksek olarak değerlendiriyorum. Dönemin Türkiye Başbakan sayın Adnan Menderes, kardeşlerimize kucak açmıştır. Almaatı'da bu saygın devlet büyüğüne ismi verilmiştir. Türkiye'nin desteğini her zaman hissediyoruz. Bugün önemli anlaşmalar elde ettik. Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, askeri ve teknik alanlardaki işbirliğini daha da pekiştirmeye olanak sağlayacaktır."

KAZAK-TÜRK İŞBİRLİĞİ

"Bizler Kazak-Türk işbirliğini yeni düzeye taşımak için genişletilmiş stratejik işbirliğini kabul ettik. Bu kardeşliğimizi pekiştirecek önemli adımdır. İki ülke uluslararası ve bölgesel düzeyde yakın bağlar kurmuştur. Ticari ve ekonomik yatırım işbirliği iki tarafın öncelikli alanlarından biridir. Bugün karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu 10 milyor dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Bu teşkilat çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettirmek niyetindeyiz. Eğitim ve kültür alanındaki ilişkileri daha da derinleştirme konusunda anlaştık. Kazakistan ve Türkiye'nin çok yönlü bağlarını pekiştirmek için çok olanak bulunmaktadır. Resmi ziyaretimizin Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerine ivme kazandıracağına inancım tamdır. Kazakistan'da üst düzey ikili görüşme yapmak büyük önem taşımaktadır. Kıymetli sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkemizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

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