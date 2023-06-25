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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'daki son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

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