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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklıkla mücadele mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Günü etkinliğine gönderdiği video mesajda, "Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler İle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:08
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        Kuraklıkla mücadele mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen ve 2023 teması "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

        "2030'DA SIFIR AÇLIK' YAKLAŞIMINDAN MAALESEF GİDEREK UZAKLAŞIYOR"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Dünya Gıda Günü'nün, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yılın temasını, 'Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma' oluşturuyor. Bu önemli tema altına düzenlenecek etkinliklerin, hayat kaynağımız olan suya ilişkin farkındalığı artıracağına inanıyorum. Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında, sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz.

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        Öte yandan insanlık, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan '2030'da sıfır açlık' yaklaşımından maalesef giderek uzaklaşıyor. Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken, maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor. Diğer taraftan israf edilen gıdanın, su kaynaklarımızın hızlı tüketilmesine sebep olduğunu da üzülerek ifade etmeliyim. Fakat israfın önüne geçmek için gösterilmesi gereken gayretler, yapay ve insan sağlığı açısından riskli çözüm arayışlarına sarf ediliyor. Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler İle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik."

        "GIDAMIZI KORUYALIM, GIDA İSRAFINA SON VERELİM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Afrika olmak üzere açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan coğrafyaların yükünü hafifletmeye yönelerek çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kalkınma yardımları konusunda dünyanın en cömert ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin, her konuda gıda ve su krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmekten çekinmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca tüm mevkidaşlarımı, eşim Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir harekete dönüşen 'Sıfır Atık' hamlesinin başlıklarından olan 'Gıdada sıfır kayıp' hedefi doğrultusunda inisiyatif almaya davet ediyorum. Yarın değil bugünden, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nden başlayalım, gıdamızı koruyalım, gıda israfına son verelim diyorum. Bu düşüncelerle, 2023 Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'nin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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