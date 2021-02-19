Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemAnkara
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ailelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadı’nın açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

"(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz.

Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

"GENÇLERİMİZ YETERLİ DESTEĞİ GÖREMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum.

Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

"SPORCULARIMIZIN BAŞARILARI DAHA DA ARTACAKTIR"

Atletizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor. Buraları dört dörtlük spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2019'da elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Adana'da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu rakamı 189 bin 540'a ulaştırdık. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inanıyorum.

"KARANLIK YAPILAR GENÇLERİMİZE TUZAKLAR KURDU"

Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutup görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Polisimiz asayişi, huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.Sporcularımız ise branşlarının en iyisi olması için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışma, gerilim, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. 1960 darbesine giden süreçte gençlerimiz figüran olarak kullanıldı. 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C birçok karanlık yapı gençlerimize tuzak kurdu.

"AİLELERİMİZDEN ÖZELLİKLE İSTİRHAM EDİYORUM"

Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

"BU STADYUM ADANA'NIN ABİDELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Açılışını yaptığımız Yeni Adana Stadyumu'nun bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Bu güzel tesisin Adana'mızın gurur abidelerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Stadyumun inşasını gerçekleştiren TOKİ başta olmak üzere hizmeti geçen herkesi tebrik ediyorum. Eski stadyumu inşallah Millet Bahçesi olarak düzenleyip milletimizin hizmetine sunacağız. Süratle burada Çevre Şehircilikle el ele vermek suretiyle stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Liseler ne zaman açılacak 2021, yüz yüze eğitim başlıyor mu? - Lise sınavları nasıl olacak, sınavlar iptal mi?
GÜNDEMLiseler ne zaman açılacak 2021?
Son dakika: Hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili önemli hatırlatma - Haberler
GÜNDEMHafta sonu kısıtlamasıyla ilgili önemli hatırlatma
Son dakika: 7 Şubat MİT kumpası için yeni iddianame - Haberler
GÜNDEM7 Şubat MİT kumpası için yeni iddianame
Doğan Cüceloğlu'nun ismi fen lisesine verildi - Haberler
GÜNDEMDoğan Cüceloğlu'nun ismi fen lisesine verildi
Son dakika haberi MEB'den yüz yüze eğitim kararı!
GÜNDEMMEB'den yüz yüze eğitim kararı!
Kargolar hafta sonu açık mı, teslimat yapıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu?
GÜNDEMKargolar hafta sonu açık mı?
Son dakika haberi HDP'li Gergerlioğlu'na hapis cezası
GÜNDEMHDP'li Gergerlioğlu'na hapis cezası
Kısıtlamalar - yasaklar ne zaman kalkacak? 15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEM15 Mart'ta yasaklar kalkacak mı?
FEZLEKE... Son dakika: 9 HDP'li vekil için fezleke oluştruldu
GÜNDEM9 HDP'li vekil için fezleke
Katil doktor... Son dakika: Gamze Kaçar cinayetinde flaş gelişme
GÜNDEMAntalya'daki dehşette dikkat çeken ayrıntı