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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadı’nın açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

"(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz.

Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

"GENÇLERİMİZ YETERLİ DESTEĞİ GÖREMEDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum.

Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

"SPORCULARIMIZIN BAŞARILARI DAHA DA ARTACAKTIR"

Atletizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor. Buraları dört dörtlük spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2019'da elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Adana'da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu rakamı 189 bin 540'a ulaştırdık. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inanıyorum.

"KARANLIK YAPILAR GENÇLERİMİZE TUZAKLAR KURDU"

Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutup görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Polisimiz asayişi, huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.Sporcularımız ise branşlarının en iyisi olması için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışma, gerilim, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. 1960 darbesine giden süreçte gençlerimiz figüran olarak kullanıldı. 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C birçok karanlık yapı gençlerimize tuzak kurdu.

"AİLELERİMİZDEN ÖZELLİKLE İSTİRHAM EDİYORUM"

Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

"BU STADYUM ADANA'NIN ABİDELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Açılışını yaptığımız Yeni Adana Stadyumu'nun bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Bu güzel tesisin Adana'mızın gurur abidelerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Stadyumun inşasını gerçekleştiren TOKİ başta olmak üzere hizmeti geçen herkesi tebrik ediyorum. Eski stadyumu inşallah Millet Bahçesi olarak düzenleyip milletimizin hizmetine sunacağız. Süratle burada Çevre Şehircilikle el ele vermek suretiyle stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır."