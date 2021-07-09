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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnsan hakları dernekleri acaba kaç kez Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti? Böyle bir dertleri yok. Ama bunun aksi olsaydı bir gelir bir giderlerdi. Bu kahraman anneleri bir kez daha ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler, bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

Ramazan'da onlar beni ziyaret etmişlerdi. Bugün de iade-i ziyaretimizi gerçekleştirmiş olacağız. Toplu açılış törenimizde de Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız, kapsamlı bir muhasebeyi de paylaşacağız.

Gençlerimizle bir araya geldikten sonra Diyarbakır programımızı bitireceğiz. Bu gençler Ankara'da kültür merkezimizde, kütüphanemizde yaptığımız sorulu cevaplı görüşmelerde bir Diyarbakırlı gencimiz, 'Diyarbakırımıza gençlerle bir arada olabilir miyiz' dedi, ben de sordum, 'Memnuniyetle' dediler. Bütün ön hazırlıklar yapıldı, çok az fireyle gençlerimiz Diyarbakır'ı gezdiler.

Burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Biz bugün Diyarbakır'a sadece açılış için gelmedik. Diyarbakır'ı dinlemek, istişare etmek, kavlimizi yenilemek için geldik. Sizlerin görüşlerine, değerlendirmelerine büyük önem veriyoruz. Sizlerin şahsında, bize büyük bir teveccüh gösteren tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızda görev almış, hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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