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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Düşük faiz politikamızın enflasyondaki etkisini daha güçlü göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnovalig Ödül Töreni'nde konuştu. Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme kavuşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Düşük faiz politikamızın enflasyondaki etkisini daha güçlü göreceğiz'' dedi

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Savunma alanındaki başarıyı birilerinin yardımıyla değil, gizli-açık ambargolara rağmen kazandık.

Savunma sanayii ihracatını bu yıl 4 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum.

Bundan 20 yıl önce savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor.

Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5.5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık

''KARADENİZ GAZINI MİLLİ SİSTEME DAHİL ETME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR''

THY bugün yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz ile yeni bir dönemi başlattık. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor.

''PETROL ÜRETİMİMİZİ GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ''

Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz.

TOGG tesisine gelmeyip binlerce kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi haline bırakıyorum.

Türkiye gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın sürecini güçlü altyapısı sayesinde en az hasarla atlattı.

Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz

Düşük faiz politikamızın enflasyondaki etkisini daha güçlü göreceğiz

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