Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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81 ilden öğretmenlerin buluştuğu kutlamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızda gerek özel okullarımızda gerekse Türkiye Maarif Vakfımızda görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ülkemize, milletimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize fedakârlıkları için teşekkür ediyorum, sağlıklı, hayırlı mutlu ömürler temenni ediyorum. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerime şükranlarımı sunuyor, hayatta olanların tek tek ellerinden öpüyorum.

Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse öğretmenlerimiz için yapılanlar da onların emeklerinin karşılığı olamaz.

Son 19 yılda eğitim, öğretim her alanında attığımız adımlarla ülkemizi hedeflerine yaklaştırırken diğer taraftan öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. En önemli mesele altyapı eksikliğini gidererek okullarımızı çok ileri standartlara hamdolsun kavuşturduk. Derslik sayımızı 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumları ile donattık.

713 bin 625 öğretmenimizin atamasını yaparak okullarımızın kadro ihtiyacını çözdük. 2002 yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken busene aynı sayı 23'e indi. Ortaöğretimde bu rakam 30'dan 22'ye geriledi. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen norm doluluk oranları birbirine yakın seviyeye ulaşmıştır.

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik. 81 vilayetimizin tamamına kazandığımız dijital kütüphane, spor salonu ve laboratuvarlarla okullarımızın arasındaki farklılıkları önemli ölçüde giderdik. Evlatlarımıza modern, özgür, kendi kabiliyetlerine daha uygun dersleri seçme imkanı sunduk.

Çocuklarımızın ayağına adeta pranga vuran katsayıyı kaldırarak mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdik. Jakoben eğitim modeli yerine her bir öğrencimizin içindeki yeteneği keşfetmeyi amaçlayan bir yaklaşımı eğitim sistemimize hakim kıldık. Ülkemizi müfredat ve içerik açısından günümüzün ihtiyaçlarıyla uyumlu çehreye kavuşturduk.

Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine tekabül ediyor. Böylece ülkemizi dünyanın devler ligine taşıma mücadelemizin odağında eğitimin bulunduğu gerçeği bir kez daha ortaya koyduk.

2023'e giderken bir taraftan ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan mesleki teknik eğitimi özendirirken, eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. İnsanı ihmal eden, insan faktörünü dikkate almayan hiçbir politika hedefine ulaşamaz. Eğitim gibi doğrudan çocuklarımızı, istikbalimizi ilgilendiren meselede işin merkezinde insanın bulunması gayet tabiidir. Öğretmenlerimizi dünyanın en iyi, donanımlı, huzurlu eğitimcileri haline getirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız.

Sizlerin çocukların eğitim konusunda gösterdiği gayreti ve gösterdiğiniz fedakarlıkları yakından takip ediyoruz. Şimdiye kadar ülkemizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden özellikle öğretmenlerimizin istifade etmesini sağladık. Mali ve sosyal haklarında önemli işlere girdik. Öğretmenlerimizin maaşı 2002'de 470 lira iken Temmuz 2021 itibariyle 5 bin 100 liraya yükseldi. Nereden nereye? 2002 yılında aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı ek ders ücreti 164 lira iken Temmuz 2021 itibariyle 1270 liraya çıktı.

Ek dersle birlikte bir öğretmenin eline 635 liraya geçerken bugün 6 bin 320 lira geçmektedir. inşallah büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bazı müjdeler vermek istiyorum öğretmenlerimize.

Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."