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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görülmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi ve Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini belirtirken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi.

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