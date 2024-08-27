Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi ve Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.