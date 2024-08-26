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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a tazminat davası | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan'a tazminat davası

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkındaki sözleri nedeniyle CHP milletvekili Tuncay Özkan'a manevi tazminat davası açtı. Özkan hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:56
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        Tuncay Özkan'a tazminat davası
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

        Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

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