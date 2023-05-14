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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım, oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" paylaşımında bulundu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık mesajı - Gündem haberleri
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerine yer verdi.

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