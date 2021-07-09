Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ediyor
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin eylem çadırına ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'nin bedduası bunları bulacaktır. Biz bu işin takibindeyiz. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar kovalayacağız" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ediyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı binası önünde kurulan çadırda 676 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ne yönelik yaptığı açıklamada, "Malum 25 kadar evladımız anne-babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun. Kolay değil. Bu süreç bugüne kadar çoğalarak devam etti. Bunun daha da artacağına inanıyorum. Acımız büyük, bu PKK'nın, bu HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. 13-14-15-16 yaşındaki evlatların taciz edilmesi, daha ileri gidiyorum; orada yönetici konumundaki kişilerin evlat, taciz diye bir dertleri yok. Onlar tacizlerden beslenerek bu günlere geldiler. Diyarbakır Anneleri'nin bedduası bunları bulacaktır. Biz bu işin takibindeyiz. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar kovalayacağız. Dicle kenarından aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek zorundayız. Parlamentoda bunun takibindeyiz. Sizlerin gösterdikleri bu sabrı bundan sonra da göstereceklerdir. Biz bu işi bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖLÜMDEN DÖNDÜ! Son dakika: Kapağı çalınan çukura düştü! - Haberler
GÜNDEM Kapağı çalınan çukura düştü!
Dikey Geçiş Sınavı pazar günü yapılacak - Haberler
GÜNDEM Dikey Geçiş Sınavı pazar günü yapılacak
Eski tuğgeneral Serdar Atasoy tutuklandı - Haberler
GÜNDEM Eski tuğgeneral Serdar Atasoy tutuklandı
Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 Kaymakamlık sınavı günü açık olan nüfus müdürlükleri
GÜNDEM Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika haberi Yargıtay'dan 28 Şubat davası kararı
GÜNDEM Yargıtay'dan 28 Şubat davası kararı
'Bakımsız park' tartışmasında darp iddiası
GÜNDEM 'Bakımsız park' tartışmasında darp iddiası
İETT otobüsü 2 TIR'ın arasında kaldı: 4 yaralı! - Haberler
GÜNDEM İETT otobüsü 2 TIR'ın arasında kaldı: 4 yaralı!
CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için...
GÜNDEM "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için..."
O ANLAR KAMERADA! Son Dakika: Scooter faciasında kahreden görüntü! - Haberler
GÜNDEM Scooter faciasında kahreden görüntü!
AYNI EVDE YAŞIYORLARDI! Son dakika: 'İlişki sırası' cinayetinde karar çıktı! - Haberler
GÜNDEM 'İlişki sırası' dehşetinde karar çıktı!